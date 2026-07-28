Carly Simon Parkinson’sla Yaşıyor

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Carly Simon gülümseyerek elini yüzüne götürüyor
Carly Simon, Parkinson hastalığı ve cilt kanseri tedavisi sürecini paylaşarak müziğin kendisi için bir merhem olduğunu vurguladı.
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Ünlü şarkıcı Carly Simon, Parkinson hastalığına yakalandığını ve geçtiğimiz günlerde cilt kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Associated Press’e yapılan yazılı açıklamada 83 yaşındaki sanatçı, sessizliğinin nedeninin Parkinson hastalığıyla yaşamayı öğrenmek olduğunu belirtti. Simon, kalçası ve her iki dizinde yaşadığı artrit sorunları nedeniyle üç ekleminde de protez ameliyatı geçirdiğini ancak buna rağmen hareket kabiliyetinin giderek azaldığını ifade etti.

MAYO KLİNİĞİ’NDE KAPSAMLI İNCELEME

Simon, bir süredir ciddi yardım olmadan yürüyemediğini ve ailesiyle birlikte durumunun daha ciddi bir rahatsızlıktan kaynaklandığını düşündüklerini söyledi. Mayo Kliniği’nde yapılan kapsamlı tetkiklerin ardından Parkinson teşhisi konduğunu aktaran ünlü şarkıcı, tanıyı anlamanın ve kabullenmenin zaman aldığını dile getirdi. “Parkinson herkeste farklı seyrediyor ve tahmin edilemez olabiliyor. Bazı günler o kadar yorgun oluyorum ki güne başlayamıyorum. Bazı günlerde ise hareket etmeme, düşünmeme, çalışmama ve kendim gibi hissetmeme izin veriyor” dedi.

PARKİNSON HASTALIĞI VE BELİRTİLERİ

Nörolojik bir hastalık olan Parkinson, kişinin hareketlerini kontrol etme yetisini kaybetmesine yol açıyor. Genellikle titremelerle başlayan hastalık; yavaş hareket, sürüyerek yürüme, uzuvlarda sertlik, denge sorunları ve peltek konuşma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Parkinson Vakfı’nın verilerine göre Amerika’da yaklaşık 1 milyon, dünya genelinde ise 10 milyon kişi bu hastalıkla yaşıyor. Genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıkan Parkinson, bazen 50 yaş öncesinde de görülebiliyor. Hastalığın kesin nedeni bilinmezken, beyinde dopamin üreten hücrelerin bozulması ve ölmesi sonucu geliştiği belirtiliyor.

TEDAVİ SÜRECİ VE YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Simon, Parkinson tedavisine başladığını ve sertlik gibi semptomlar için ilaç kullandığını açıkladı. Aynı dönemde yüzünde görülen bazal hücreli karsinom adı verilen yaygın bir cilt kanseri türü nedeniyle de ameliyat olduğunu belirten sanatçı, kanserin alındığını ancak ameliyatın görünümünü etkilediğini söyledi. “Müzik benim için bir merhem oldu” diyen Simon, 14 Ağustos’ta 2008’den bu yana ilk özgün şarkı albümü “Comes in Waves”i yayımlayacağını duyurdu. “Müzik üzerinde çalışmak, her zaman bir şekli olmayan günlere şekil verdi. Bana odadan çıkmadan gidecek bir yer sağladı. Hastalığın hayatınızı değiştirebileceğini ama hayatınızın tamamı haline gelmek zorunda olmadığını hatırlattı” ifadelerini kullandı.

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