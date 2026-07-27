Mauro Icardi’den Wanda Nara’ya Deli Göndermesi

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Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın birlikte olduğu bir an
Mauro Icardi, boşanma davasında mahkemenin maddi talepleri reddettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.
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Mauro Icardi, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra İtalya’ya giderek boşanma davasında mahkemenin tüm maddi talepleri reddettiğini sosyal medyadan duyurdu. Arjantinli golcü, eski eşi Wanda Nara ve avukatının para taleplerinin reddedildiğini açıkladı. Hakim, 1 Haziran 2026’da bu talepleri reddetmişti.

MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Nara için aylık 250 bin euro talep edilmişti. Kızlarının her biri için 65 bin euro istenmişti. Ayrıca boşanma tazminatı olarak aylık 100 bin euro talep edilmişti. Hakim 1 Haziran 2026’da bu talepleri reddetti.

İTİRAZ GEÇERSİZ SAYILDI

Karardan memnun olmayanlar itiraz etti. 27 Temmuz 2026’da İtalyan Mahkemesi itirazı geçersiz buldu. Icardi, İtalyan adalet sistemini övdü. 2024’te her şeyi İtalya’da yaptığı için kendisine deli denildiğini hatırlattı.

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