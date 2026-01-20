Casperlar Silahlı Suç Örgütüne Dava Açıldı

İş Bulma Ümidinin Fırtınası

Büyükşehirlere iş bulma umuduyla giden bireylerin hedef alındığı suç örgütleri, onları tuzağa düşürerek çeşitli tehditlerle suça sürüklüyor. Özellikle yeni nesil suç örgütleri, gençleri cinayet işlemek gibi ağır suçlara dahil ederek istismar ediyor.

Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Silahlı suç örgütü olarak bilinen Casperlar hakkında, 145’i tutuklu 223 şüpheliyi kapsayan toplam 839 sayfalık iddianame hazırlandı. Diyarbakır’dan İstanbul’a çalışmak amacıyla gelen ve suç işlemeden kurtulan biri, yaşadığı zor süreçte edindiği tecrübeleri paylaştı. N.S. adıyla bilinen birey, örgütün kendisine “İstanbul’a gel, iş bulacağız.” vaadiyle yaklaşmasının ardından, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir miktar para verildiğini açıkladı.

Zorla Silah Verildi

N.S., kendisine verilen parayla İstanbul’a ulaştıktan sonra, örgüt tarafından bir eve yerleştirildiğini ve burada zorla silah verildiğini dile getirdi. Yapmak istemediği bu işleri tehlikeli bulduğunu aktaran N.S., “Bunun üzerine bu adam beni tehdit etti ve ‘Almazsan sana sıkacağım.’ dedi. Ben korktuğum için vermiş olduğu silahı aldım ve belime taktım.” ifadelerini kullandı.