Gazze’de Bebeğin Ölümü Soğukla Mücadele Eden Aileleri Şoke Etti

İsrail’in yerinden ettiği Filistinliler, kış aylarını dayanaksız çadırlarda geçiriyor. Abluka nedeniyle ısınma ya da soğuktan korunma malzemelerine erişim sağlayamayan ailenin bebeği Ebu Cerrad, dondurucu soğuklar yüzünden yaşamını yitirdi.

TÜM ÇOCUKLAR BÖYLE

Hayatını kaybeden bebeğin amcası Halid Ebu Cerrad, Şeza’nın vefatında soğukların kalp durması başta olmak üzere, etkili olduğunu belirtirken, Gazze’deki tüm çocukların durumunun bu şekilde olduğunu ifade etti. İsrail’in uyguladığı abluka şartları altında Filistinliler, kışın temel gereksinimleri olan battaniye, giysi ve ısınma imkanlarına ulaşamıyor.

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak’ta yayınladığı raporla, kış mevsiminin başlangıcından bu yana dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 8’e ulaştığını bildirdi.

ABLUKA DEVAM EDİYOR

Resmi verilere göre, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, barınma malzemeleri, çadırlar, mobil evler ve yeniden inşa için gereken inşaat malzemelerinin Gazze’ye girmesine izin verme yükümlülüğünü büyük oranda yerine getirmedi. Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonucunda, iki yılı aşkın süredir devam eden yıkım sürecinde 71 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 171 binden fazla kişinin yaralandığı ve sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip olduğu kaydedildi.