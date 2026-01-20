Nusaybin Sınırında Bayrak İndirme Provokasyonu Yaşandı

DEM PARTİ NUSAYBİN’DE GRUP TOPLANTISI YAPTI

DEM Parti, bu haftaki grup toplantısını TBMM yerine Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi. Suriye’de HTŞ yönetiminin SDG kontrolündeki bölgeye yönelik operasyonlarına tepki olarak yapılan bu toplantının ardından bir grup, sınıra doğru ilerledi.

ÖCALAN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Ellerinde Öcalan bayrakları taşıyan grup, Türk bayrağının dikili olduğu direğe çıkarak bayrağı indirdi. O anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRDİLER

Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup, burada Türk bayrağına yönelik bir saldırı girişiminde bulundu. Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, sınır hattındaki bayrak direğindeki Türk bayrağını indirdi. Sınır güvenliğini sağlayan askerlerin uyarı amacıyla havaya ateş açması üzerine grup bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı. Doğan, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

PROVOKASYONA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise provokasyona yönelik bir tepki gösterdi ve şunları kaydetti: “Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.”

Duran, bu tür eylemleri planlayanların anlayacağını belirttikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdidin en kararlı şekilde karşılık bulacağını ifade etti. Ayrıca, yaşanan saldırının, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların yeniden devreye girdiğini gösterdiğini vurguladı. Olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığını bildiren Duran, “Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.” dedi.