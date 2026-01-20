Trump’ın Grönland Hedefi Avrupa’da Tepkileri Tırmandırdı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, Avrupa’da büyük bir infiale neden oldu. Trump, Grönland’ı ele geçirme niyetlerini açıkça göstererek, Avrupa Birliği liderlerine ders verir bir tavır sergilediği bir görsel paylaştı. Bu görüntüye eklenmiş olan haritada, ABD bayrağı ile kaplanmış bir Grönland bulundu. Söz konusu görüntü, aslında geçen yıl New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler toplantısından sonra Trump’ın Avrupa liderleriyle yaptığı bir buluşmanın bir karesine dayanmaktadır. Trump’ın üzerinde oynamalar yaptığı bu görsel, Avrupa medyası ve siyaseti tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Ancak Trump, bu paylaşımlarla yetinmeyerek daha başka görsellere de yer verdi.

GÖRSELDE GRÖNLAND’A ABD BAYRAĞI DİKİLDİ

Trump, arkasında ABD Başkan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı’nın olduğu bir yapay zeka üretimi görselde, Grönland’a ABD bayrağı dikti. Bu görselde belirtilen tabela ise “Grönland: ABD toprağı. 2026’da kuruldu” yazısıyla dikkat çekti. Bu mesajlardan sonra, genelde Trump’a yakın olan Avrupa sağcı liderler dahi Trump’ın tutumunu kınadı. İngiltere’nin sağcı muhalefet lideri Nigel Farage, “Arkadaşlar özel olarak fikir ayrılığına düşebilirler ve bu normaldir. Ancak, Grönland halkının rızasını bile almadan, bir şekilde Grönland’ı ele geçirebileceğini kabul edemeyiz. ABD Başkanı’nın tehditkar bir biçimde gümrük vergileri uygulayacağına yönelik tutumu, çok düşmanca bir davranış” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ÖZEL MESAJLARI PAYLAŞTI

Trump, Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve NATO Genel Sekreteri Rutte tarafından gönderilen özel yazışmaların ekran görüntülerini sosyal medya kanalında paylaştı. Macron, bu yazışmalarda Suriye ve İran konularında ortak hareket edebileceklerini belirtti ancak Trump’ın Grönland üzerindeki planlarını anlamakta zorluk çektiğini ifade etti. Fransız lider, aynı zamanda Trump’ı Paris’te akşam yemeğine davet ederek, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerin de katılacağı genişletilmiş bir G7 toplantısı önerdi.

CUMHURBAŞKANI MACRON’U TEHDİT ETTİ

Trump, Macron’un Birleşmiş Milletler ilkelerini sarsabileceği endişesiyle davetini reddetme eğiliminde olduğu gergin durum üzerine, Fransa’ya ağır gümrük vergisi tehditlerinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu tavrı üzerine Trump, “Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 oranında vergi uygulayabileceğini” duyurdu. Trump, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “Eğer bu sözleri gerçekten sarf ettiyse, Fransız şarap ve şampanyalarına yüzde 200 vergiyi yapıştırırım. O zaman aramıza katılır fakat zaten koltuğunu kaybedeceği için, kimse onu bu kurulda görmek istemiyor” şeklinde sert bir üslup sergiledi.