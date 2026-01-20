Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden Resmen Ayrıldı

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKTI

Fenerbahçe, gerçekleştirdiği ödeme ile birlikte Bankalar Birliği Anlaşması kapsamındaki borçlarını tamamen kapattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme” başlığı altında, “Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

MALİ BAĞIMSIZLIK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Bu gelişmenin, kulübün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği için önemli bir aşama olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.” denildi.

TEŞEKKÜR VE HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİ

Son olarak, süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden kulüp, “Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu. Fenerbahçe Spor Kulübü…