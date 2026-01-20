Fidan: 18 Ocak Mutabakatını Destekliyoruz

fidan-18-ocak-mutabakatini-destekliyoruz

Suriye’deki son gelişmeler dikkatle izleniyor. Şam yönetiminin ilerleyişi sürerken, kritik bir görüşme yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bir araya geldi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

Görüşmenin ardından Hakan Fidan, basın mensuplarının karşısına çıkarak önemli ifadelere yer verdi. Suriye’deki son durumu değerlendiren Fidan, “10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek, 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu, bir mutabakat olması. Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da, aslında bunu bir kenara bırakıp, mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz,” şeklinde konuştu.

İMZALANAN KARARNAMENİN ÖNEMİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından imzalanan kararnameye değinen Fidan, “Cumhurbaşkanı Şara tarafından çıkarılan kararnameyle çok uzun yıllardır Esad döneminde belli konulardan mahrum kalmış Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması fevkalade önemli. Kararname, hem kültürel hakların garanti altına alınması hem de vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmeleri ve daha ait hissetmeleri adına değerli,” ifadelerini kullandı.

YPG/SDG’NİN OYNADIĞI OYUNLAR

Tom Barrack ile olan görüşmesine de değinen Fidan, “Sürekli oynanan DAEŞ oyununu büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Büyükelçi Tom Barrack’la yaptığımız görüşmede, Şam’da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin izlenimlerini paylaştı. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’nin her zaman yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizerken, onlar da bu konuları takdirle karşılıyor,” şeklinde belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Bankalar Birliği’nden Resmen Ayrıldı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği Anlaşması’ndaki borçlarını tamamen ödeyerek, Bankalar Birliği'nden ayrıldığını duyurdu.
Gündem

Gazze’de Bebeğin Ölümü Soğukla Mücadele Eden Aileleri Şoke Etti

Gazze Şeridi'nde süren ablukada kış koşulları ciddi anlamda zorlaşırken, 7 aylık Şeza Ebu Cerrad isimli bebek donarak yaşamını yitirdi.
Gündem

Casperlar Silahlı Suç Örgütüne Dava Açıldı

İş arayışıyla İstanbul'a gelen bir çocuk, Casperlar çetesi tarafından yaşadığı zorlukları ve bu durumdan kurtulma mücadelesini paylaştı.
Gündem

Suriye Gelişmeleri İçin DEM Parti Sınırda Toplandı

Nusaybin'deki toplantıda Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli'ye sert eleştirilerde bulundu ve Bahçeli'nin SDG hakkındaki ifadelerine yanıt vererek, bu örgütün Kürtleri temsil ettiğini savundu.
Gündem

Türkiye’nin Batısında Fırtına Bekleniyor: Muğla’ya Özel Uyarı

Ege kıyılarında fırtına tahmin ediliyor. Perşembe akşamına kadar sürecek bu durum için üç ilde sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.