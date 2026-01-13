Casperlar Suç Örgütüne 21 İl Genelinde Operasyon

casperlar-suc-orgutune-21-il-genelinde-operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Casperlar’ adı verilen suç örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İstanbul’dan başlayarak Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’a yayılan operasyonlar sonucunda toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, genellikle küçük yaştaki bireyleri örgütün hücre evlerinde barındırdığı ve bu bireyleri çalıntı araçlar veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yerlerine saldırı ve yağma eylemleri için tehditte bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları aracılığıyla lüks yaşam ve yüksek kazanç vaatleriyle yeni suç örgütü üyeleri kazanmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 97’sinin adliyeye sevk edilmesiyle süreç devam etti.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 97 şüpheliden 50’sinin yetişkin, 8’inin ise 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, bu toplam 58 kişi tutuklandı. Ayrıca 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 şüpheli doğrudan serbest bırakıldı. Huzurda yürüyen süreçte, şüphelilerin eylemlerinin detayları incelenmeye devam ediyor.

