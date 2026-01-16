‘Casperlar’ Suç Örgütüne Yönelik 57 Çocuğa Dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma çerçevesinde, ‘Casperlar’ isimli suç örgütüne yönelik Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ilçeleri ile İzmir’in Çeşme ilçesinde operasyona imza atıldı. Yapılan araştırmalarda, örgütün birçok çocuğu suç faaliyetlerinde kullandığı tespit edildi. Söz konusu soruşturma dahilinde toplam 41 eylemde 66 mağdurun olduğu ve bu eylemler sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

68 ŞÜPHELİ İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütüne üye olma’, ‘nitelikli yağma’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma veya taşıma’ ve ‘sayı ve nitelik bakımından vahim silah veya mermi bulundurma’ suçlarıyla dava ile karşı karşıya kaldığı bildirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında 38 çocuğun tutuklu olduğu öğrenildi.