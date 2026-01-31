Catherine O’Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti

Catherine O’Hara, “Evde Tek Başına” filminde Kevin’in annesi ve “Schitt’s Creek” dizisinde Moira Rose karakteriyle tanınan Emmy ödüllü bir aktördür. Creative Artists Agency’den yapılan açıklamaya göre, Kanada doğumlu komedyen kısa süre önce “bir hastalığın ardından” Los Angeles’taki evinde yaşamını yitirdi. O’Hara’nın ölümüne dair detaylar paylaşılmadı.

KÜLT KARAKTERLERİN YARATICISI

O’Hara, ilk iki “Home Alone” filminde Macaulay Culkin’in annesini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı. Bunun yanı sıra, modern televizyon tarihinin ikonik karakterlerinden biri olan Moira Rose’a “Schitt’s Creek” dizisinde 80 bölüm boyunca hayat vermesiyle unutulmazlar arasına girdi. Ayrıca, “Best in Show” (2000) ve “A Mighty Wind” (2003) gibi Christopher Guest imzalı sahte belgesele yönelen projelerde de dikkat çekti.

SON ÇALIŞMALARI VE ÖDÜLLERİ

Hem 1988 yapımı “Beetlejuice” hem de devam filmi “Beetlejuice Beetlejuice”de rol alan O’Hara’nın en son çalışması Apple TV+’da yayınlanan “The Studio” dizisiydi. Seth Rogen’la paylaştığı bu performans, ona Emmy adaylığı getirdi. 2020 yılında “Schitt’s Creek”teki rolüyle Emmy Ödülü’nü kazanarak dikkatleri yeniden üzerine çekti. Bu ödül, 1982 yılında “SCTV Network 90” için yazdığı eserlerle kazandığı ilk Emmy’nin ardından geldi.

AİLE HAYATI VE GEÇMİŞİ

Toronto’da yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya gelen Catherine O’Hara, 1988’de “Beetlejuice” filminin setinde yapım tasarımcısı Bo Welch ile tanıştı. Çift, 1992 yılında evlenerek Matthew ve Luke adında iki oğul sahibi oldular.