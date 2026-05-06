Çavuşoğlu Ailesine Geçmiş Olsun Dilekleri Yağdı

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun (52) akaryakıt istasyonundaki ofisinde dün akşam çevredeki vatandaşların duyduğu bir silah sesi meydana geldi.

Gelen ihbarlar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Aydın Çavuşoğlu’nu yaralı olarak ofiste buldu.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, burada acil bir müdahaleye tabi tutuldu. Hastane kaynaklarından alınan son bilgiler ise Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun kritik seyir izlediğini gösteriyor. Olay yeri olan akaryakıt istasyonunda emniyet kuvvetleri tarafından kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olayın ardından hastaneye giderek Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise yurt dışında bulunduğu ve durumu öğrenir öğrenmez kente dönmeyi planladığı bildirildi.

Söz konusu olaya dair soruşturma süreci devam ediyor.