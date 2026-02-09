Çaya Hile Karıştı: Tavşan Kanı Çay Skandalı Ortaya Çıktı

caya-hile-karisti-tavsan-kani-cay-skandali-ortaya-cikti

GIDA ALANINDA HİLE UYARISI

Günün her anında tüketilen çayda hileli uygulamalar dikkat çekiyor. Bazı firmalar, çayların görünümünü etkilemek amacıyla tavşan kanı rengi elde etmek için gıda boyası kullanıyor. 2025 yılı itibarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi’nde, 9 yabancı firmanın çaylarında bu tür gıda boyalarının tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

Tüketicilerin çayın gerçek mi yoksa hileli mi olduğunu anlaması ise oldukça güçleşiyor. Uzmanlar, tüketicilere etiketli ürünleri tercih etmenin önemini hatırlatırken, ayrıca bu durumu daha iyi anlamaya yönelik bazı ipuçları da paylaşıyor.

