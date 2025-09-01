Çaykara’daki Düğün Konvoyu Üzücü Olay

TRABZON’DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TRAGİK OLAY

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir düğün konvoyu sırasında havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, ciddi bir üzüntü yarattı. Bu olay, yerel halkta ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı.

ADALAT BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu üzücü olaya dikkat çekti. Tunç, “Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırladığımız yasal düzenleme önerileri, 10. Yargı Paketi’nde yer almış ve Kanun Teklifi, Meclis Grubumuz tarafından uygun bulunarak TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiştir” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, yapılan düzenlemelerin yeni yasama yılı açıldığında 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirileceğini de aktardı.

SUÇLARLA MÜCADELEDE YENİ DÜZENLEMELER

Tunç, trafikte yol kesme eyleminin müstakil bir suç olarak düzenlendiğini vurgulayarak, “Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir” dedi. Bu yenilikler, trafikte güvenliği artırmak ve benzer olayların tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla yürürlüğe girecek.