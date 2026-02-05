Çekdar Orhan’a PFDK’dan 5 Maç Men Cezası

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı karşılaşmada 7-0’lık skorla galip gelerek, puanını 46’ya yükseltti ve liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Ancak, Diyarbakır ekibinin formasını giyen Çekdar Orhan’ın gösterdiği hareket, maçın önüne geçerek dikkatleri üzerine topladı.

GOL SEVİNCİNDEKİ TARTIŞMALI HAREKET

27 yaşındaki futbolcu, gol sevincini kutlarken terör örgütüne destek vermek amacıyla başlatılan saç örme hareketini sergiledi. Bu durum, profesyonel futbol düzeninin kurallarına aykırı olarak değerlendirildi.

PFDK’DAN 5 MAÇ MEN CEZASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Çekdar Orhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Kurul, ideolojik propaganda yapıldığı gerekçesiyle Çekdar’a 5 maç men cezası verdi. Ayrıca Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’ne de 600 bin TL tutarında para cezası kesildi.

KULÜBE VERİLEN CEZALAR DA GÜNDEME GELDİ

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya hesabında yaptığı “saç örgüsü” paylaşımları nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Kurul, paylaşımların futbolun itibarını zedelediği ve ideolojik içerik barındırdığı gerekçesiyle kulübe 802 bin 500 TL para cezası verirken, Kulüp Başkanı Nahit Eren’e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.