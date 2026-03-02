Çekmeköy’de Lise Öğrencisi Bıçaklı Saldırı Gerçekleştirdi

Çekmeköy’de bir lise öğrencisi, iki öğretmeni ve bir sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı. Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 11. sınıfında okuyan 17 yaşındaki F.S.B., kadın öğretmenler F.N.Ç. ve Z.A. ile 15 yaşındaki öğrenci S.K.’yı henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bıçakla yaraladı. Olayın ardından, durumu haberdar olan sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve F.N.Ç.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

OLAYIN SEBEBİ BELİRSİZ

Olayın ardından şüpheli F.S.B., polis tarafından gözaltına alındı. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşananların detayları üzerine çalışmalara devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen bıçaklama olayında F.S.B.’nin yanında bulundurduğu bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciye saldırdığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU GÜNCELLENİYOR

Açıklamada, “Saldırının ardından 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yaralanan üç kişi, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi edilmeye alınmıştır. Olayda yaralanan üç kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.