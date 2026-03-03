TÜVTÜRK Sözleşmesi 2027’de Sona Eriyor

tuvturk-sozlesmesi-2027-de-sona-eriyor

Türkiye’de araç muayene işlemlerini 19 yıldır yürütmekte olan TÜVTÜRK’ün sözleşmesinin 2027 yılında sona ereceği bildiriliyor. Şirket bu süre içinde toplamda 273 milyon aracı muayene ederek önemli bir başarıya imza attı. 2007 yılında 20 yıllığına 552 milyon dolara özelleştirilen TÜVTÜRK, bu süreçte tekelleşmiş ve cirosunu önemli ölçüde artırdı. 2025 yılı itibarıyla 29.9 milyar lira ciro elde edildiği kaydedildi. Aynı yıl, muayene istasyonlarında 3 milyon 500 bin aracın ağır kusurlu olarak tespit edildiği açıklandı.

ÜCRET ARTILARINA DİKKAT!

Vatandaşların kısa bir süre zarfında gerçekleştirilen muayene işlemleri için yüksek meblağlar ödediğini vurgulayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “2020’de 342 TL olan araç muayene ücretleri, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 8 kat artarak 2 bin 620 TL’ye çıktı. Bu da yetmezmiş gibi vatandaşlar şiddete maruz kalıyor” ifadelerini kullandı.

