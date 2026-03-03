Çekmeköy’de Öğretmen Fatma Nur Çelik İçin Tören Düzenlendi

Çekmeköy’de Bir Öğretmenin Vefatı İçin Tören Yapıldı

Çekmeköy’de, okulda bir öğrenci tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik anısına bir tören gerçekleştirildi. Olayın meydana geldiği Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim alan öğrenciler, Fatma Nur Çelik’in içten ve sevecen bir eğitimci olduğunu vurguladı. “Kimsenin böyle bir şeyi yapacağı aklımıza gelmezdi” ifadesini kullanan bir kız öğrenci ise Çelik’in çok iyi ve neşeli bir öğretmen olduğunu belirtti.

SENDİKALARDAN GREV KARARI

44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybetmesinin ardından, eğitim sendikaları İstanbul’da grev yapma kararı aldı.