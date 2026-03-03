Kocaeli’nde Oto Galerici Kayboldu: 200 Milyon Lira Borç

Kocaeli’nde dikkat çeken bir durum yaşandı. İzmit ilçesinde faaliyet gösteren oto galericisi N.Ş., yaklaşık 200 milyon lira gibi büyük bir borç yüküyle ortadan kayboldu. Bu durum, galericinin hem vatandaşlara hem de bankalara olan borçlarıyla ilgili olarak kamuoyunda geniş yankı buldu.

BANKALARLA İLİŞKİSİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda, N.Ş.’nin bölgedeki esnafa veya müşterilere borcu olmadığı ortaya çıktı. Borcun tamamen bankalar ve ticari ilişkilere yönelik olduğu belirtildi. Özellikle yüksek meblağlı borçların kaynağının bu şekilde belirlendiği ifade ediliyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILAMADI

N.Ş.’nin işyerine 25 Şubat’ta haciz işlemi için başvurulduğu, ancak dükkan içinde haczedilebilecek herhangi bir varlık bulunmadığı için yasal işlem yapılamadığı öğrenildi. Haciz işleminden kısa bir süre önce iş yerinin ‘tadilat’ gerekçesiyle boşaltıldığı ve sonrasında galericinin kayıplara karıştığı iddialar arasında yer alıyor.

BORÇ YÜKÜNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

N.Ş.’nin ortadan kaybolmadan önceki günlerde çevresindekilere bankalardaki borçlarından yakınarak ciddi bir mali sıkıntı içinde olduğunu açıkladığı öğrenildi. Galericinin, özellikle artan banka kredi faizlerinin kendisine büyük bir yük getirdiği ve bu durumun onu maddi bir çıkmaza sürdüğü öne sürülüyor.