Çekmeköy’de Okul Saldırısında Öğretmen Hayatını Kaybetti

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bir olayda, 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52), ile 15 yaşındaki öğrenci S.K.’yı bıçakla yaraladı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, durumun ciddiyeti üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık birimleri, yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.

ÖĞRETMENİN KAYBI

Saldırının sonucunda ağır yaralanan Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Olay sonrası F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, olayla ilgili geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yaşanan saldırının ardından, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir gün süreyle eğitime ara verildi. Yaralıların hastanede tedavi gördüğü, güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi. Olayla ilgili resmi soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayın saat 11.00 sularında yaşandığını bildirerek, “Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır” açıklamasında bulundu. Ayrıca yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu, diğer ikisinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bilgisi verildi.