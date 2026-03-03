Çekmeköy’de Okul Saldırısında Öğretmen Hayatını Kaybetti

cekmekoy-de-okul-saldirisinda-ogretmen-hayatini-kaybetti

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bir olayda, 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52), ile 15 yaşındaki öğrenci S.K.’yı bıçakla yaraladı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, durumun ciddiyeti üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık birimleri, yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.

ÖĞRETMENİN KAYBI

Saldırının sonucunda ağır yaralanan Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Olay sonrası F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, olayla ilgili geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yaşanan saldırının ardından, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir gün süreyle eğitime ara verildi. Yaralıların hastanede tedavi gördüğü, güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi. Olayla ilgili resmi soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayın saat 11.00 sularında yaşandığını bildirerek, “Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır” açıklamasında bulundu. Ayrıca yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu, diğer ikisinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bilgisi verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan İrtikap Suçlamasıyla Tutuklandı

Bolu'da irtikap soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi mahkemeye sevk edildi, Özcan tutuklandı.
Gündem

Trump’ın Boynundaki Kırmızı Leke Sağlık Endişesi Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Onur Madalyası töreninde boynundaki kırmızı lekeyle dikkatleri üzerine çekti; ellerindeki morluklar da daha önce gündeme gelmişti.
Gündem

Güney Sudan’da Silahlı Saldırıda 169 Ölü 50 Yaralı

Güney Sudan'ın Ruweng Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 169 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Gündem

Göztepe’de Şubat Ayında Skor Üretme Sorunu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, şubat ayında oynadığı dört maçta da gol atamayan bir performans sergiledi. Bu durum takım için zorlu bir dönem oluşturuyor.
Gündem

Lübnan Hükümetinden Hizbullah’a Askeri Faaliyet Yasağı

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılara katılmasını yasadışı bularak, örgütün silahlarını teslim etmesini talep etti ve siyasi bir rol üstlenmesini istedi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.