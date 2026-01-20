Çekmeköy’de Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

ÇEKMEKÖY’DE YANGIN PANİĞİ

Çekmeköy’de, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın, hızla büyüyerek paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine ilk olarak Çekmeköy itfaiye ekipleri yönlendirilirken, çevre ilçelerden de çok sayıda yardımcı ekip bölgeye doğru harekete geçti. Gökyüzünü kaplayan dumanların çevre yerleşim yerlerinden görülmesi, durumu daha da endişe verici hale getirdi. İtfaiye ekipleri, alevlerin etrafa yayılmaması için yoğun bir mücadele içine girdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği operasyon kısa sürede olumlu sonuç verdi. Yaklaşık bir saat süren zorlu müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin söndürülmesiyle birlikte mahalle sakinleri büyük bir rahatlama yaşadı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlgili olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmaması, bölge halkı için bir teselli kaynağı oldu. İtfaiye ekipleri, yangın sonrası soğutma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.