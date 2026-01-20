Çekmeköy’de Yangın Paniği Kontrol Altına Alındı

cekmekoy-de-yangin-panigi-kontrol-altina-alindi

ÇEKMEKÖY’DE YANGIN PANİĞİ

Çekmeköy’de belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede büyük bir panik yarattı. Yangın ihbar edilmesinin ardından, başta yerel itfaiye ekipleri olmak üzere çevre ilçelerden de birçok takviye ekibin olay yerine sevk edilmesi sağlandı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar, çevre ilçelerde de görülebilirken, itfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun bir mücadele verdi. Ekiplerin koordineli çalışması, yaklaşık 1 saat süren zorlu müdahalenin ardından yangının kontrol altına alınmasını sağladı. Alevlerin söndürülmesiyle bölge sakinleri derin bir nefes aldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması, mahalle halkı için bir teselli kaynağı oldu. Ancak itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor.

