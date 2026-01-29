Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda Tekne Kazası

cekmekoy-kuzey-marmara-otoyolu-nda-tekne-kazasi

ÇEKMEKÖY’DE YOLDA TEKNE DÜŞTÜ

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir kamyonetin çektiği tekne yola düştü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak bölgedeki trafik yoğunlaştı.

YOLA DÜŞEN RÖMORKUN APARATI KOPTU

Şahitlerin aktardığına göre, kaza saat 15.00 civarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara yönünde gerçekleşti. Orta şeritte seyreden kamyonetin çektiği römorkun üzerinde bulunan çekme aparatı koparak teknenin yola savrulmasına neden oldu.

TAKİP HEMEN BAŞLADI

Olayın ardından çevredeki sürücüler durumu yetkililere bildirerek yardım talep etti. Kısa süre içinde bölgeye Jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola düşen tekne sebebiyle trafik akışını kontrollü şekilde düzenleyerek, güvenli bir ortam sağladılar.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza sonrasında yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Teknenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olay anı, çevredeki sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

