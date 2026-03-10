Celal Karatüre’den Yardım İftarıyla İlgili Açıklama

Kabe’de “Hu Der Allah” ilahisiyle dikkati çeken Celal Karatüre’ye dair yeni bir iddia gündeme geldi. Ramazan ayında gerçekleşen yardım amaçlı bir iftar organizasyonuna katılmak için 300 bin TL talep ettiği öne sürülen Karatüre’nin, benzer etkinlikler için yaklaşık 500 bin TL istediği iddiaları ortaya atıldı.

İDDİALAR YALANLANDI

Bu iddiaların ardından Karatüre, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. “Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında hakkımızda yer alan ‘Ramazan ayında davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300.000 TL, tanıtım programları için ise 500.000 TL aldığı’ yönündeki haberler tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibarettir” şeklinde bir ifade kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Karatüre, bu tür yalan ve mesnetsiz haberlerin kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını belirterek, “Hiçbir kurum veya organizasyondan bu şekilde bir ücret almadık. Hakkımızda ortaya atılan bu iftira ve gerçek dışı iddialarla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.