İsrail’den İran’a Suikast Tehdidi Gündemi Gelişiyor

İsrailli yüksek düzeyli yetkililer, İran’da yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney’e yönelik suikast tehditlerinde bulundu.

GÜNDEM YARATACAK MESAJ

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, İran ve Hamas Hareketi tarafından İsrail’in düzenlediği saldırılarda öldürülen liderlerin fotoğraflarını paylaştı. Ohana, Mücteba Hamaney’in resmini de ekleyerek, “Onların yolunda ilerleyenler onların yolunda giderler.” şeklinde bir mesaj iletti.

MÜCTEBA HAMANEY YÜRÜYEN BİR ÖLÜ

Yerel yayın organlarından Kol Barama radyosuna konuşan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, katıldığı programda İran’ın yeni lideri hakkında “Mücteba Hamaney yürüyen bir ölü” ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI: BEKLEYİP GÖRECEKSİNİZ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, İran’da yeni lider olarak atanan Mücteba Hamaney’i amaçlarına ulaşmak için hedef alacakları konusuna değindi. Sa’ar, “Bekleyip göreceksiniz.” şeklinde bir tehditte bulundu. Mücteba Hamaney’in, babası Ayetullah Ali Hamaney gibi, 28 Şubat’ta ABD ile düzenledikleri hava saldırılarında iki hedefe ulaşmayı sürdüren “ABD ve Batı karşıtı bir politika” izlediklerini belirtti. Ayrıca İran yönetimi içindeki görüş ayrılıklarına dikkat çeken Sa’ar, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın komşu ülkelerden özür dilediğini, ancak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın ABD üslerinin bulunduğu bölgelere saldırı yapılacağını ifade ettiğini aktardı. Tahran’da “sertlik yanlılarının ipleri elinde tuttuğunu” savunan Sa’ar, mevcut İran yönetimiyle müzakere masasına oturmayacaklarını da ifade etti.