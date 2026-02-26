Celal Karatüre Küresel Fenomen Olmayı Başardı

Müzik dünyasının yeni yükselen yıldızı Celal Karatüre, “Kâbe’de Hacılar Hû Der Allah” isimli eseriyle küresel bir fenomen haline geldi. Türkiye ve Almanya listelerinde zirveye yerleşen Karatüre, dünya genelinde ilk 10 içine girerek New York Times Meydanı’nın dev ekranlarında da boy gösterdi.

TREND LİSTELERİNDE ZİRVE AMBARGOSU

Celal Karatüre’nin yeni klibi “Kâbe’de Hacılar Hû Der Allah”, yayınlandığı günden itibaren müzikseverlerin dikkatiyle karşılaştı. Kısa sürede trend listelerinde yükselişe geçen eser, sağladığı izlenme ve dinlenme sayılarıyla rakiplerini geride bırakmayı başardı. İşte Karatüre’nin ele geçirdiği o başarıların listesi: Türkiye: 1. sıra, Almanya: 1. sıra, Dünya geneli: 9. sıra.

NEW YORK’UN KALBİNDE BİR TÜRK

Bu muazzam başarı, müzik endüstrisinin merkezlerinden biri olan New York’ta da yankı buldu. Celal Karatüre, Times Meydanı’nın simgesi olan dev dijital ekranlarda yer alarak hem Türkiye’yi hem de müziğini uluslararası platformda temsil etti. Meydanı dolduran binlerce kişi, Türk sanatçının klibini izleme fırsatı buldu.