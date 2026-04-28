Çelik: Macron’un Açıklamaları Türkiye’ye Karşı Gereksiz Cesaret Barındırıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının detaylarını aktardı.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Çelik, toplantının gündeminde Genel Sekreterlik sunumu ile birlikte partinin 25. kuruluş yıl dönümüne yönelik organizasyon planlarına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

MUHTIRA TEŞEBBÜSÜNE VURGU

Ayrıca, dün 27 Nisan muhtıra teşebbüsünün 19. yılı olduğunu hatırlatan Çelik, “O karanlık günlerden, vesayet günlerinden bu günlere gelen mücadele çok büyük hikayeler, fedakarlıklar, bedeller, meydan okumalara cevap vermeler ve cesaretler içeriyor” dedi. Çelik, tüm bu yaşanan süreçlerin bir anma programıyla ele alınamayacağını ancak bu konuların bir şekilde değerlendirileceğini belirtti.

GELECEK 25 YILA BAKIŞ

Erdoğan’ın, Türkiye’nin ve Türkiye Yüzyılı’nın gelecek 25 yılına dair değerlendirmeler yapacağını dile getiren Çelik, partinin 25. kuruluş yıl dönümüyle ilgili hazırlıkların başlamış olduğunu ve bu konunun MYK’de değerlendirmeye alındığını aktardı.

TERÖRİST ORGANİZASYONLA MÜCADELE GÜNDEMDE

Çelik, toplantıda “Terörsüz Türkiye” konusunun da masaya yatırıldığını belirterek, bunun yanı sıra Meclis çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulduğunu açıkladı.

MÜDAHALE VE DEMOKRATİK DEVRİM

27 Nisan e-muhtıra teşebbüsü hakkında detaylandıran Çelik, “Muhtıra, Türkiye’de seçilmiş iradenin milletten aldığı güçlerin yaralanması bakımından çok çirkin ve siyaset karşıtı bir geleneğin önemli bir aracıydı. Fakat Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bir hükümet, AK Parti hükümeti buna direnerek muhtıra haline getirilmek istenen girişimi bir kağıt parçasına çevirdi. Bu, Türkiye’nin demokrasisi, sivil siyasi tarihi açısından devrimci bir dönüşümdür” dedi. Türkiye’nin siyasetinin çirkin uygulamalardan arındırıldığına değinen Çelik, bunun büyük bir zafer olduğunu vurguladı.

DÜNYA DEVLETLERİYLE İLİŞKİLERİMİZİ TAKİP EDİYORUZ

Dış politikada yaşanan gelişmelere yakından baktıklarını ifade eden Çelik, Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze meselesi ve diğer kriz alanları hakkında bilgiler verdi. “Ülkeler arasındaki ittifaklar çatışırken NATO’yla ilgili tartışmalar yaşanıyor, Avrupa Birliği içerisinde ise birçok konularda derin tartışmalar mevcut” diye konuştu.

AB’NİN İTİBARI VE ÇİFT STANDARTLAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yaptığı açıklamaları talihsiz olarak nitelendiren Çelik, “Türkiye gibi AB’ye aday bir ülkeyi karşıt bir konumda değerlendirmek, güvenlik ve göç konusunda sürekli kapımızı çalanların gerçek niyetini göstermektedir” dedi. Çelik, AB’nin bu yaklaşımının bir “Hristiyan kulübü” olarak değerlendirilmesini sağladığını ifade etti. Türkiye’yle işbirliği yapmanın gerekliliğine dikkat çeken Çelik, bunun Avrupa’nın geleceği açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

İSRAİL’İN MÜDAHALELERİNE DİKKAT ÇEKİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylemlerinin sadece Müslümanlara karşı değil, tüm insanlığa karşı gerçekleştiğini söyleyen Çelik, “İsrail, Lübnan’da Hz. İsa’ya ait bir heykeli parçalayarak fanatizmini gözler önüne serdi” dedi. Bu durumun insanlık değerlerine herhangi bir saygı taşımadığını vurgulayan Çelik, insanlık ittifakının bu fanatik tutumları durdurması gerektiğini savundu.

PAPA’DAN SAVAŞA KARŞI UYARI

Çelik, Papa’nın savaş karşıtı ifadelerini dikkat çekici bulduğunu belirterek, “Savaş için adil neden, doğru niyet, savaşın son çare olması ve orantılı araçların gerekliliği üzerinde duruyor. Gazze ve diğer bölgelerdeki savaşların gayrimeşru olduğunu belirtti” dedi.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE DESTEK VERİLMELİ

Çelik, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini belirtirken, “Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini ifade ediyoruz” diyerek, uluslararası toplumun bu konuda destek vermesinin önemine dikkat çekti.

GÖZLER GAZZE’DE

Çelik, Gazze’deki durumu ve gerekli olan yardımın ulaşması için gereken adımları da belirtti. “İsrail’in halkın temel ihtiyaçlarını göz ardı etmesi, müzakerelerin ilerlemesini engelliyor” dedi. Batı Şeria’daki durumu da gözlemlediklerini ve bu bölgedeki saldırıların durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

FRANSA’NIN TAVRI KABUL EDİLEMEZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye karşıtı açıklamalarına değinen Çelik, “Fransa’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamaları rasyonel bir zemine oturmuyor” dedi. Fransa’nın NATO müttefiki olarak Türkiye’ye karşı olumsuz tavır sergilemesinin son derece yanlı olduğunu belirtti. Fransa’nın bölgede istikrarı sağlamak için farklı sorumluluklar alması gerektiğini ifade etti.