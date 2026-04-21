Çelik’ten Özel’e Sert Tepki Açıklamalarına Yanıt Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısındaki ifadeleri, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından eleştirildi.

İADE EDİYORUZ

Çelik, şu açıklamaları yaptı: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli’den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel’in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır.”

SİYASİ BİR ZAVALLILIK

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanını Netanyahu ile aynı cümlede anmasının, “siyasi bir zavallılık örneği” olduğunu belirtti ve “Özgür Özel zihniyeti, Hamas’a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN HASSASİYETİ

Çelik, Özgür Özel’e Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerin “Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi” olarak bakacağına dair net bir mesaj verdi. Özgür Özel’in, Gazze, Batı Şeria veya Kudüs’te, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulayan cümleleri kurmasının sonuçlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

NAMERTTİR

Özgür Özel ise “55 vekilin istifasını getirmeyen namerttir” ifadesini kullandı.

Gündem

Arda Turan ile Shakhtar Danıştayını Aşmayı Başardı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşma yolunda önemli bir avantaja sahip.
Gündem

Galatasaraylı Uğurcan Çakır İçin Inter İddiası Gündemde

Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır için Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekti. Kulüp, kalecinin maaşını artırmayı planlıyor.
Gündem

Galatasaray’ın Bernardo Silva İçin Teklifte Bulunduğu Açıklandı

Galatasaray, Manchester City'den ayrılacağını duyuran Bernardo Silva'ya teklif sundu. Yıldız futbolcunun transferi için kulübün planları hız kazandı.
Gündem

Finansman Modeliyle Üreticilere Yatırım Fırsatı Sunuluyor

Artan maliyetler ve finansmana erişim zorlukları, sanayi üretimini olumsuz etkilerken GNC Makina, yatırımcılar için esnek bir finansman modeli sunarak bu durumu düzeltmeyi hedefliyor.
Gündem

Galatasaray’dan Osimhen’in Sağlık Durumu Açıklaması

Galatasaray'da sakatlığını geride bırakan Victor Osimhen, takım antrenmanlarına katılmaya başladı. Okan Buruk'un tercihiyle Fenerbahçe karşısında sahada olabilir.