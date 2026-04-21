Çelik’ten Özel’e Sert Tepki Açıklamalarına Yanıt Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısındaki ifadeleri, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından eleştirildi.

İADE EDİYORUZ

Çelik, şu açıklamaları yaptı: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli’den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel’in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır.”

SİYASİ BİR ZAVALLILIK

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanını Netanyahu ile aynı cümlede anmasının, “siyasi bir zavallılık örneği” olduğunu belirtti ve “Özgür Özel zihniyeti, Hamas’a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN HASSASİYETİ

Çelik, Özgür Özel’e Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerin “Netanyahu zihniyetinin işbirlikçisi” olarak bakacağına dair net bir mesaj verdi. Özgür Özel’in, Gazze, Batı Şeria veya Kudüs’te, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulayan cümleleri kurmasının sonuçlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

NAMERTTİR

Özgür Özel ise “55 vekilin istifasını getirmeyen namerttir” ifadesini kullandı.