Cem Adrian Uyuşturucu Soruşturmasında Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OPERASYON DÜZENLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “fuhşa teşvik veya aracılık yapmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarına yönelik bir soruşturma başlatarak operasyon gerçekleştirdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren şarkıcı Cem Adrian, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.