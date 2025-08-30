Spor

Cem Denli Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İŞİTME ENGELLİLER MİLLİ HENTBOL TAKIMI OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı’nın değerli oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos’ta yaşadığı motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişme, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı.

FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Hentbol Federasyonu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 34 yaşındaki Cem Denli’nin vefatını duyurdu. Açıklamada, “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Cem Denli, Türk hentboluna uzun yıllar önemli katkılarda bulunarak, 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi önemli başarılara imza atarak ülkenin gururu oldu. Federasyon, “Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz” mesajını iletti.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARIYERİN SONU

34 yaşındaki milli hentbolcu, spor kariyeri boyunca unutulmaz başarılar elde etti. 2017 Samsun Deaflympics’te kazandığı altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda kazandığı dünya ikinciliği, Cem Denli’yi Türk spor tarihine adını yazdıran isimlerden biri haline getirdi.

