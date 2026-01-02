Cem Yılmaz Kadınlarla İlişkisini Dile Getirdi

cem-yilmaz-kadinlarla-iliskisini-dile-getirdi

ÜNLÜ KOMEDYENİN GÖSTERİSİ DİJİTAL PLATFORMLARDA

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın “CMXXIV” isimli gösterisi, 31 Aralık 2025 akşamı dijital bir platformda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Esprileriyle dikkat çeken Cem Yılmaz’ın kadınlara yönelik yaptığı yorumlar, sosyal medya ortamında geniş bir tartışma başlattı. Gösterisinin bir bölümünde, özel hayatına değinen Yılmaz, uzun bir süredir kadınlarla zaman geçirmediğini açıkladı ve “Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

KADINLARLA İLGİLİ ESPRİLERİ TARTIŞMA YARATTI

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca ‘Çıtır buldu’ diyorlar. 38… Ölmek üzere.” Ünlü komedyenin bu esprisi, sosyal medya üzerinde ciddi bir gündem oluşturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz’ın gösterisini büyük bir beğeniyle karşılarken, birçok kadın izleyici ise ünlü komedyenin yaşla ilgili yaptığı espri sebebiyle tepki gösterdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.
Gündem

Yağışlı Yolda Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Kaydedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağışlı havada makas atan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gündem

Döviz Piyasalarında Doların Zayıf Seyri Sürüyor

ABD doları, 2026’ya başlarken zayıf bir performans sergiliyor. Faiz farklılıklarının azalması, dolara yönelik baskıları artırıyor; Japon yeni ise 10 ayın en düşük seviyelerine ulaştı.
Gündem

Erdoğan: Filistin İçin Savaş Sürecek Ve Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konularında bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Gündem

Diyarbakır’da Kar Yağışı Sonrası 12 Fabrika Çatısı Çöktü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle 12 çırçır fabrikasının çatıları çöktü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.