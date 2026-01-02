Cem Yılmaz Kadınlarla İlişkisini Dile Getirdi

ÜNLÜ KOMEDYENİN GÖSTERİSİ DİJİTAL PLATFORMLARDA

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın “CMXXIV” isimli gösterisi, 31 Aralık 2025 akşamı dijital bir platformda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Esprileriyle dikkat çeken Cem Yılmaz’ın kadınlara yönelik yaptığı yorumlar, sosyal medya ortamında geniş bir tartışma başlattı. Gösterisinin bir bölümünde, özel hayatına değinen Yılmaz, uzun bir süredir kadınlarla zaman geçirmediğini açıkladı ve “Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

KADINLARLA İLGİLİ ESPRİLERİ TARTIŞMA YARATTI

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca ‘Çıtır buldu’ diyorlar. 38… Ölmek üzere.” Ünlü komedyenin bu esprisi, sosyal medya üzerinde ciddi bir gündem oluşturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz’ın gösterisini büyük bir beğeniyle karşılarken, birçok kadın izleyici ise ünlü komedyenin yaşla ilgili yaptığı espri sebebiyle tepki gösterdi.