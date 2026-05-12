Cemal Enginyurt’tan Muhittin Böcek’e Sert Tepki

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek hakkında sürdürülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bazı detaylar gün yüzüne çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Gökhan Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki adaylık süreciyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Adaylık İçin 1 Milyon Avro İddiası

Gökhan Böcek, ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in emriyle Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve Muhittin Böcek’in bir kez daha aday gösterilmesi için 1 milyon avro talebinde bulunulduğunu iddia etti. Durumu babası Muhittin Böcek’e aktardığını belirten Gökhan Böcek, Muhittin Böcek’in de “Gereğini yap” şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.

Cemal Enginyurt Ateş Püskürdü

Söz konusu paranın aracı bir kişi üzerinden teslim edildiğini vurgulayan Gökhan Böcek’in bu açıklamalarının babası tarafından doğrulandığı belirtiliyor. Gelişmeler ışığında CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan sert tepkiler geldi. Enginyurt, Muhittin Böcek ve oğluna yönelik şiddetli eleştirilerde bulunarak, “İtirafçı olan yavşaklar var. Antalya’da bir Böcek var, tam bir böcek. Ulan oğlum sen o görüntülerden utanmıyorsun da CHP’ye laf mı atıyorsun? Hadsiz, terbiyesiz. CHP’ye rüşvet vermiş. Lan Muhittin Antalya’da senin için söylenenler arşa çıkmıştı” ifadelerini kullandı.