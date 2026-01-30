TAG Otoyolu’nda Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

tag-otoyolu-nda-zincirleme-trafik-kazasi-meydana-geldi

Otoyolda Zincirleme Trafik Kazası

TAG Otoyolu’nun Gaziantep-Şanlıurfa yönünde zincirleme bir kaza meydana geldi. Yoğun sis ve yağış nedeniyle bir otobüs, bir TIR ve 9 otomobilin karıştığı kaza, adeta bir savaş alanını andırdı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi bölgeye yönlendirilirken, otoyol trafiğe kapatıldı.

Valilikten Yapılan Açıklama

Gaziantep Valiliği, kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı vurgulandı. Açıklamada, “Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip’te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet kara yoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” denildi.

Sis Ve Görüş Mesafesindeki Düşüş

Gaziantep’te yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Veysel Şahin’in Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturmasında, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto varlığına el konularak haksız kazanç tespit edildi.
Gündem

Galatasaray’ın play-off rakibi Juventus belirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma İstanbul'da, ikinci maç ise Torino'da gerçekleşecek.
Gündem

Eşyalı Ev Kiralama Sözleşmesinin Önemi Açıklanıyor

Eşyalı ev kiralama, yeni şehirlerde yerleşenler için uygun bir seçenek sunarak mobilya ve beyaz eşya edinme gerekliliğini ortadan kaldırmakta, böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.
Gündem

Altın ve Gümüşte Büyük Düşüş: Yüzde 20 Kayıp

ABD'de Başkan Trump'ın Fed başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday göstermesi beklentisi, piyasalarda düşüşe neden oldu; altın ve gümüş fiyatları düştü.
Gündem

CHP Lideri Özgür Özel Yeniden Refah Partisi’ni Ziyaret Etti

Özel, Çerçioğlu'na yanıt vererek, kendisine yöneltilen suç duyurusunu eleştirdi ve tazminat davası açmasını önerdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.