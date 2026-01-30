TAG Otoyolu’nda Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

Otoyolda Zincirleme Trafik Kazası

TAG Otoyolu’nun Gaziantep-Şanlıurfa yönünde zincirleme bir kaza meydana geldi. Yoğun sis ve yağış nedeniyle bir otobüs, bir TIR ve 9 otomobilin karıştığı kaza, adeta bir savaş alanını andırdı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi bölgeye yönlendirilirken, otoyol trafiğe kapatıldı.

Valilikten Yapılan Açıklama

Gaziantep Valiliği, kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı vurgulandı. Açıklamada, “Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip’te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet kara yoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” denildi.

Sis Ve Görüş Mesafesindeki Düşüş

Gaziantep’te yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.