Nipah Virüsünde Türkiye İçin Düşük Yayılma Riski

DSÖ, NİPAH VİRÜSÜNÜN YAYILMA RİSKİNİ DÜŞÜK DEĞERLENDİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü, ölümcül Nipah virüsünün Hindistan’dan yayılma riskinin düşük olduğunu belirtti. Açıklamada, Hindistan’dan bildirilen iki enfeksiyonun ardından seyahat veya ticaret kısıtlamalarının önerilmediği kaydedildi. Bu durum, virüsün Türkiye’ye ulaşma riskinin de yüksek olmadığını gösteriyor. Ancak, bölgedeki ülkeler havaalanlarında güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

KUVVETLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Hindistan’daki enfeksiyonların doğrulanmasının ardından, Asya’nın çeşitli ülkeleri arasında yer alan Hong Kong, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam, havaalanlarında güvenlik kontrollerini sıkılaştırdı. DSÖ, Reuters’a gönderdiği e-postada, “DSÖ, bu iki vakadan kaynaklanan enfeksiyonun daha fazla yayılma riskinin düşük olduğunu düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu ve Hindistan’ın salgınları kontrol etme kapasitesine vurgu yaptı.

İNSANLAR ARASINDA BULAŞMANIN ARTTIĞINA DAİR KANIT YOK

Açıklamada, “İnsanlar arası bulaşmanın arttığına dair henüz bir kanıt yok” ifadesine yer verildi ve Hindistan sağlık yetkilileriyle koordinasyonun sağlandığı belirtildi. Ancak bu durum, Hindistan’ın bazı bölgelerinde ve komşu Bangladeş’te yarasa popülasyonunda bulunan virüse maruz kalma olasılığını sona erdirmiyor.

HASTALIĞIN CİDDİYETİ VE ÖLÜM ORANI

Meyve yarasaları ve domuz gibi hayvanlardan yayılabilen bu virüs, ateş ve beyin iltihabına yol açabiliyor. Ölüm oranı yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişen virüsün henüz bir tedavisi mevcut değil; geliştirilen aşılar ise halen test aşamasında. Bu hastalık, enfekte yarasalardan veya yarasaların bulaştırdığı meyvelerden insanlara bulaşırken, kişiden kişiye geçişi zor olduğundan uzun süreli temas gerektiriyor. Küçük çaplı salgınların olağan dışı olmadığı belirtilirken, virologlar genel nüfus için riskin düşük kaldığını ifade ediyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMESİ

DSÖ, enfeksiyonun kaynağının henüz tam olarak tespit edilemediğini aktardı. Nipah virüsü, ruhsatlı aşı veya tedavi bulunmaması, yüksek ölüm oranı ve daha bulaşıcı bir varyanta dönüşme olasılığı nedeniyle öncelikli patojen olarak sınıflandırılıyor.

İKİ KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALIYOR

Hindistan’ın doğu eyaleti Batı Bengal’de Aralık ayı sonlarında enfekte olan iki sağlık personelinin hastanede tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı. Hindistan, 2018’den bu yana birçok ölümle bağlantılı olarak kabul edilen en yüksek riskli bölgelerden biri olarak kabul edilen güney eyaleti Kerala’da düzenli olarak Nipah enfeksiyon vakaları bildirmekte. DSÖ’ye göre, şu anki salgın Hindistan’da belgelenen yedinci, Batı Bengal’de ise üçüncü salgın olma özelliği taşırken, daha önce 2001 ve 2007 yıllarında Bangladeş sınırındaki bölgelerdeki salgınlar kayıtlara geçmişti.