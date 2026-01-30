Real Betis Feyenoord Mücadelesinde Duygusal Anlar Yaşandı

Real Betis ile Feyenoord Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç sonucunda Feyenoord, Avrupa yollarına veda etmiş oldu. Maç boyunca yaşananlar arasında dikkat çeken bir sakatlık da meydana geldi.

TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN DUYGUSAL ANLARI

Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, 74. dakikada dizinden sakatlanan oğlu Shaqueel van Persie’nin yanında duygusal anlar yaşadı. Oğlunun yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında hemen yanına koşarak destek oldu.