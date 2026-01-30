Real Betis Feyenoord Mücadelesinde Duygusal Anlar Yaşandı

real-betis-feyenoord-mucadelesinde-duygusal-anlar-yasandi

Real Betis ile Feyenoord Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç sonucunda Feyenoord, Avrupa yollarına veda etmiş oldu. Maç boyunca yaşananlar arasında dikkat çeken bir sakatlık da meydana geldi.

TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN DUYGUSAL ANLARI

Feyenoord’un teknik direktörü Robin van Persie, 74. dakikada dizinden sakatlanan oğlu Shaqueel van Persie’nin yanında duygusal anlar yaşadı. Oğlunun yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında hemen yanına koşarak destek oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lojistik Sektörü 2026 İçin Stratejik Hedefler Belirliyor

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2026'nın lojistik sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Dijitalleşme ve izlenebilirlik, rekabetin temel unsuru olacak.
Gündem

FCSB Başkanı Becali Üç Futbolcuyu Göndereceğini Açıkladı

Fenerbahçe ile berabere kalarak Avrupa Ligi’ne vedan eden FCSB'de, kulüp sahibi Gigi Becali, maç sonrası 3 futbolcunun transferine onay verdi.
Gündem

Beşiktaş Nuno Tavares Transferinde Önemli Aşama Kaydetti

Beşiktaş, Lazio'dan Nuno Tavares'i satın alma opsiyonuyla kiralamak amacıyla görüşmelerini yoğunlaştırdı. Kulüp, sol bek transferine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Gündem

Sidiki Cherif Fenerbahçe İçin Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sidiki Cherif, kulüpten gelen teklifi göz önünde bulundurarak kararını verdi. Angers, genç oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Nottingham Forest Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off kuralarının çekilmesiyle Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.