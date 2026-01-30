Suriye’de YPG İle Yeni Mutabakat Duyuruldu 11:50 — 30 Ocak 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır Suriye DEVLET TELEVİZYONUNDAN ATEŞKES HABERİ Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında bir mutabakatın sağlandığını belirtti. Bu yeni anlaşma, ateşkes ve kademeli entegrasyonu kapsıyor. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Lojistik Sektörü 2026 İçin Stratejik Hedefler Belirliyor Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2026'nın lojistik sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Dijitalleşme ve izlenebilirlik, rekabetin temel unsuru olacak. 4 dakika önce yayınlandı! Gündem FCSB Başkanı Becali Üç Futbolcuyu Göndereceğini Açıkladı Fenerbahçe ile berabere kalarak Avrupa Ligi’ne vedan eden FCSB'de, kulüp sahibi Gigi Becali, maç sonrası 3 futbolcunun transferine onay verdi. 4 dakika önce yayınlandı! Gündem Beşiktaş Nuno Tavares Transferinde Önemli Aşama Kaydetti Beşiktaş, Lazio'dan Nuno Tavares'i satın alma opsiyonuyla kiralamak amacıyla görüşmelerini yoğunlaştırdı. Kulüp, sol bek transferine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 14 dakika önce yayınlandı! Gündem Sidiki Cherif Fenerbahçe İçin Kararını Verdi Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sidiki Cherif, kulüpten gelen teklifi göz önünde bulundurarak kararını verdi. Angers, genç oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini açıkladı. 14 dakika önce yayınlandı! Gündem Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Nottingham Forest Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off kuralarının çekilmesiyle Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi. 34 dakika önce yayınlandı!