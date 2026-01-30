Sony’den PlayStation 4 Kullanıcılarına Yükseltme Çağrısı

PlayStation 5’in lansmanı üzerinden beş yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, bir çok oyuncunun halen PlayStation 4 konsollarını tercih ettiği dikkat çekiyor. Bu duruma yanıt veren Sony, eski nesil konsol sahiplerine yönelik ilgi çekici bir sistem mesajı yayınlamaya başladı.

SONY’DEN YÜKSELME TEKLİFİ

İnternete sızan bilgilere göre, şirket, 2026 yılında çıkacak önemli yapımları kaçırmamaları adına oyunculara yeni nesil konsola geçmeleri gerektiğini öneriyor. Mesajda, kullanıcıların oyun deneyimlerini bir üst seviyeye taşımalarının tam zamanının geldiği vurgulanıyor. Bildiride, Clair Obscur: Expedition 33, Ghost of Yotei ve Nioh 3 gibi 2025 ve 2026 yıllarının öne çıkan oyunlarını oynamak isteyenlerin en kısa sürede PS5’e geçmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca, mesajın içerisine kullanıcıların güncel konsol fırsatlarını ve kampanyalarını inceleyebileceği özel bir QR kod eklendiği görülüyor.

KULLANICI TEPKİLERİ ÇEŞİTLİ

Yaklaşık 12 yıl önce piyasaya sürülen ve şirketin en başarılı cihazlarından biri olarak kabul edilen PlayStation 4 için yapılan bu çağrı, kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açıyor. Sony’nin bu adımı sonrası bazı oyuncular yeni konsola geçmeyi düşündüklerini dile getirirken, bazıları ise alternatif platformlara yönelme niyetinde olduklarını belirtiyor.