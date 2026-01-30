Cemil Tugay: AK Parti’ye Geçiş İddialarını Yalanladı

cemil-tugay-ak-parti-ye-gecis-iddialarini-yalanladi

Siyaset sahnesi hareketli… Son günlerde AK Parti’ye katılan isimlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.

AK PARTİ’YE GEÇİŞ İDDİALARI ARTIKÇA ARTMAKTA

Özellikle son aylarda Cumhuriyet Halk Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişi yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, gündeme dair görüşlerini aktardı. Bir muhabirin sorularını yanıtlayan Tugay, kendisinden önceki Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaşadığı gerilimin arka planını da anlattı. Aynı zamanda üzerine yöneltilen siyasi spekülasyonlara da net açıklık getirdi.

YENİ PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Son zamanlarda bakanlarla çektiği fotoğraflar üzerinden ortaya atılan “parti değiştireceği” iddialarına yanıt veren Tugay, bu söylentilerin doğru olmadığını, ailesinden örnekler vererek açıkladı. Bakanlarla görüşmesinin yegâne amacının İzmir’e hizmet olduğunu belirten Tugay, “Yakın çevrem yüzüme bakmaz” ifadeleriyle spekülasyonları çürüttü.

DÜNYA GÖRÜŞÜMÜZ UYUŞMUYOR

Cemil Tugay, konuya dair şu sözleri dile getirdi: “Benimle bu konuda hiçbir AK Partili temas kurmadı. 59 yaşındayım. Uzun yıllardır bir dünya görüşüm ve hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AK Parti’ye geçmem mümkün değil; yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Ayrıca mevcut AK Parti yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı yersiz. Biz liyakat esasına dayalı bir işe alım gerçekleştiriyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Tek bir kişinin görüşüne dayanarak hareket eden bir partide bu tür gelişmeler nasıl olabilir ki? Dünya görüşümüzle uyuşmaz.”

