Cenaze Töreninde Miras Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

İstanbul Kağıthane’de, annesinin cenaze töreninde miras yüzünden çıkan tartışma sonucunda kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, gözaltına alındı. Olay, Kağıthane’deki Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak’ta bulunan bir camide gerçekleşti. Geçirdiği vefat nedeniyle düzenlenen cenaze namazı esnasında, hayatını kaybeden Fadime M.’ye ait cenaze tüm hazırlıkları tamamlandıktan sonra, ağabey Mustafa M, kardeşi Mehmet M’yi cami bahçesinde yakın mesafeden ateş açarak vurdu.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Mehmet M. yere kanlar içinde yığılırken, cenazeye katılanlar büyük bir panik yaşayarak etrafa kaçıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, Mehmet M’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Polisi, cami bahçesinde güvenlik önlemleri alarak boşaltırken, şüpheli olan Mustafa M. olay yerinde silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.

MİRAS TARTIŞMASI NEDENİYLE CİNAYET

Başından vurulan Mehmet M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa M’nin geçmişinde “kasten yaralama”, “tehdit” ve “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” gibi suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Olayın, miras anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, 3 adet boş kovan ele geçirildi.