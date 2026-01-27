Cengiz Ünder: Üst Üste Goller Yediğimiz İçin Üzgünüm

cengiz-under-ust-uste-goller-yedigimiz-icin-uzgunum

Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında 2-2’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalarda Cengiz Ünder, “Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atsak çok iyi olurdu. İkinci yarıya başlarken çok zorlandık. Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Son anlarda çok da şans geldi, yapamadık. Üzgünüm yani, gerçekten çok üzgünüm” diye konuştu.

TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ

Ünder, fiziksel durumunun iyi olduğunu belirterek, “Kendimi de artık iyi hissediyorum. Burada iyi oynamam ve gol atmamın bir önemi yok. Keşke galip gelseydik, takım için önemli olan bu. Bu maçları kaybetmemeliyiz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Kendi adıma çok üzüldüm. Bakalım hayırlısı…” ifadelerini kullandı.

