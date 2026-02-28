İran Gerilimi Sonrası Uçuşlarda İptal İddiası

Gerilim Devam Ediyor

ABD ile İran arasındaki artan gerginlik etkisini göstermeye devam ediyor. ABD, bölgeye çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağı göndermesiyle, İran coğrafyasında alarm durumu yaşanıyor.

HAVA YOLU SEFERLERİ ÜZERİNDE ETKİ

Yaşanan bu gerilim, hava yolu taşımacılığına da yansıyor. İstanbul’dan İran’ın başkenti Tahran’a planlanan uçuşların birçoğunun iptal edildiği iduraları sosyal medyada gündem oldu. Gelişmeler sonrasında Türk Hava Yolları’ndan bir açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.” şeklinde bilgi verdi.

TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili düşüncelerini ifade ederek, “İran ile ilgili mutlu değilim ancak Cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran nükleer silaha sahip olamaz, anlaşma yapmak istiyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı.

