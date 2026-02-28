Kış Koşullarında Hayvancılık Mücadelesi Devam Ediyor

Van’ın Muradiye ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alan Morgedik Barajı’nın kıyısındaki 30 haneli Güllüçimen Mahallesi’nde ikamet edenler, zorlu kış şartları sonucunda sık sık kapanan yollar yüzünden ilçe merkezine göç etmek zorunda kalıyor.

HAYVANLARINI YALNIZ BIRAKMIYORLAR

Bu mahallede yaşayan ve altı çocukları bulunan Emrah ile eşi Elmas Sarı, geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanlarını bırakmayarak mahallelerini terk etmiyor. Gece sıcaklıklarının bazen sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düştüğü bu zorlu koşullarda, çift, üç çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

BAKIMLARINI DÜZENLİ OLARAK YAPIYORLAR

Okul çağındaki üç çocuğunu ilçede yaşayan akrabalarının yanına gönderen Emrah Sarı, eşinin yardımıyla 350 küçükbaş hayvanlarının bakımını titizlikle sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu ve evlerin, ahırların kara gömüldüğü mahallede çift, günlerini hayvanlarını beslemeye harcıyor. Uzun ve sert geçen kış öncesinde evin bir odasında depoladıkları gıda malzemeleri ile ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar.

“GEÇİMİMİZİ HAYVANCILIKLA SAĞLIYORUZ, O DA BİTERSE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Emrah Sarı, 9 yıldır kış aylarında ailece mahallede kalıp hayvancılık yapmaya devam ettiklerini aktardı. Hayvanlarına bakmak amacıyla mahalleden çıkmadıklarını belirten sarı, sözlerine şöyle devam etti: “Burada kışın yaşamak çok zor oluyor. Hayvanları dışarıda beslediğimiz için bizim açımızdan daha zor geçiyor. Rüzgar ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayvanlar sürekli içeri kaçıyor. Kar kalınlığı bazı noktalarda 3 metreyi buluyor. Kar evlerin, ahırların önünü kapatmış durumda. Her yer kar altında. Sabahtan akşama kadar kar atıyoruz. Hem karla hem de hayatın zorluklarıyla mücadele ediyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz, o da biterse göç etmek zorunda kalacağız.”