Shakhtar Donetsk’ten Vres-Rivne Galibiyetiyle Liderlik Mesajı

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde Vres-Rivne karşısında kritik bir galibiyet aldı. Ligde liderliğini sürdüren Donetsk ekibi, sahasında gerçekleştirdiği karşılaşmada rakibini tek golle geçmeyi başardı.

TEK GOL BONDAR’DAN GELDİ!

Maçtaki tek gol, 81. dakikada V. Bondar tarafından atıldı. Başarılı bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Bondar, takıma skor avantajı sağladı. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu da belirledi. Elde edilen bu galibiyetle Shakhtar Donetsk puanını artırarak liderliğini devam ettirdi. Rakip ekip Vres-Rivne, sahadan mağlup ayrılmasına rağmen gösterdiği mücadeleci oyunla gelecek haftalar için umut ışığı yaktı.

ARDA TURAN’DAN MAÇ SONU MESAJ!

Shakhtar Donetsk’in Teknik Direktörü Arda Turan, “UEFA Konferans Ligi’nde Lech Poznan’a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye’de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir.” ifadelerini kullandı.

