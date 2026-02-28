İbrahim Yıldız’ın Hayatını Kaybetmesi Tiyatro Dünyasını Sarstı

İbrahim Yıldız Hayatını Kaybetti

‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Duy Beni’ gibi projelerde görev alan İbrahim Yıldız, 6 ay önce başına gelen talihsiz bir olay sonucunda hayatını kaybetti. Dev rüzgar sonucu devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki oyuncu, hastanede yoğun bakım sürecini kaybetti. Acı haber, ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

ŞİDDETLİ RÜZGARDA DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALDI

Olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında gerçekleşti. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altına kalan İbrahim Yıldız, yola devrilen ağaçtan kurtulamadı. Genç oyuncu, 6 aydır süren yoğun bakım savaşını kaybetti.

KAN YARDIMI İHTİYACI GÜNDEM OLDU

İstanbul Kartal’da ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan İbrahim Yıldız, hastaneye kaldırıldıktan sonra ailesinin yaptığı acil kan ihtiyacı çağrısı dikkati çekti. “0 Rh+ acil kan ihtiyacı” duyurusu, sosyal medya üzerinden geniş yankı buldu ve sevenlerinin hastaneye akın etmesiyle birlikte gerekli olan kan temin edilmişti.

CENAZE TÖRENİYLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YOK

Yaşam mücadelesini kaybeden İbrahim Yıldız’ın cenaze töreniyle ilgili detaylara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.