Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli Açıklama Yaptı

cesme-belediye-baskani-lal-denizli-aciklama-yapti

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımıyla ilgili olarak tanınan şahıslar üzerinde gerçekleştirdiği operasyonlarını sürdürüyor. Ünlü isimlere yönelik yürütülen bu soruşturmalar kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin 16 Şubat’ta ifadeye çağrıldığı belirtildi. Uyuşturucu testine tabi tutulan Denizli’nin sonuçları negatif çıkmıştı.

DENİZLİ: ‘HAYATIMDA HİÇ TANIMADIĞIM 2 TANIKLA İFTİRA ATTILAR’

Uyuşturucu test sonuçları negatif olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Denizli, “Hayatımda hiç tanımadığım 2 tanıkla, çeşitli ahlaksız yakıştırmalarla adımı yan yana getirme teşebbüsünde bulundular. 2 tane iftiracı… Türkiye’de en zoru kadın olmaksa, bir diğer zor olan da hem genç bir kadın hem de siyasetin içerisinde olmaktır.” dedi. Denizli, kendilerine kolay lokma gören ve bel altı vurmaya hak gören kişileri iyi tanıdıklarını belirterek, “Kız kardeşim merhume Gülşah Durbay’ın kanser tedavisi esnasında ona iftira atanlardan da iyi tanıyoruz.” şeklinde konuştu.

