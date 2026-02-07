Cevdet Yılmaz: Ekonomik İstikrar İçin Kritik Alanlar Belirtti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt Üniversitesi’nde düzenlenen Ekonomi Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Sıkı para politikalarımızı sürdüreceğiz, disiplinli maliye politikalarımızı devam ettireceğiz. Ancak bunlar yetmiyor. Arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi artırmamız gerekiyor” dedi. Beş ana alana dikkat çeken Yılmaz, bunların gıda, sosyal konut, enerji, lojistik ve insan kaynakları olduğunu vurgulayarak, bu alanların enflasyonla mücadeleye ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

ÜNİVERSİTENİN ROLÜ VURGULANDI

Yılmaz, Siirt Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmadaki önemine de değinerek, üniversitenin ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla bu süreçte kilit bir rol oynadığını belirtti. “Siirt Üniversitesi’nin gelişme stratejisi ile ilin kalkınma stratejilerinin örtüştürülmesi gerekiyor” diyen Yılmaz, pilot üniversiteler arasında Siirt Üniversitesi’nin de yer aldığını ifade etti.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ

Yılmaz, beşeri sermaye ve fiziksel altyapıya önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, teşvik politikalarıyla özel sektörü desteklediklerini kaydetti. “Özellikle emek yoğun sektörlere güçlü destek sağladık.” diyen Yılmaz, 6. bölge teşviklerinin bu bölge için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. “Genç nüfusun istihdamı için emek yoğun sektörlerin gelişmesi gerekiyor” ifadesini kullanan Yılmaz, özel sektör yatırımlarının artması gerektiğini vurguladı.

HUZURUN ÖNEMİ

Cevdet Yılmaz, terörün bulunmadığı, huzur ve güven ortamının sağlandığı yerlerde insanların temel hak ve hürriyetlerini yaşama imkanı bulabileceğine dikkat çekerek, “Sivil siyaseti savunmalıyız. Silahların gölgesinde siyaset olamaz” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin kalkınmasının sadece kamu yatırımlarıyla değil, özel sektör yatırımlarıyla sağlanabileceğini belirtti.

HEDEF: TÜRKİYE YÜZYILI

Türkiye Yüzyılı hedefinin sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayacağına vurgu yapan Yılmaz, “Her ilimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmalıyız.” dedi. Bu bağlamda Siirt’in de kalkınması gerektiğini dile getiren Yılmaz, tek bir bölgenin değil Türkiye’nin tamamının birlikte kalkınması gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz, tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisinin önemli bir unsuru olduğunu belirterek, modern yöntemlerle bu alanların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. “Siirt fıstığı üretimi artış gösteriyor. Bunun katma değerini nasıl yükseltebiliriz, buna odaklanmalıyız” şeklinde konuştu. Ayrıca, Garzan Sulama Projesi’nin ekonomik anlamda çok önemli olduğunu vurgulayarak, bunun önceliklendirildiğini söyledi.

ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECEK

Yılmaz, Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü politikaların önemine dikkat çekti. “2024 Mayıs’ında enflasyon 75,5 seviyesindeyken şimdi 30,6’ya düştü. Yeterli değil, daha fazlasını istiyoruz” dedi. Ekonomik hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için stratejik alanlarda yatırımların artırılması yönündeki kararlılığını da yineledi.