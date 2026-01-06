Cevdet Yılmaz Enflasyon Hedeflerini 2026 İçin Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılıklarının sürdüğünü ve doğru bir istikamette ilerlediklerini vurguladı. Yılmaz, “2026 sonuna geldiğimizde enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2027’de ülkemizi tek haneye kavuşturmak için çalışıyoruz” şeklinde ifade etti.

ENFLASYONLA MÜCADELE STRATEJİSİ

NTV özel yayınında yaptığı açıklamalarda Cevdet Yılmaz, bulunduğumuz belirsiz ve riskli ortamda hareket ettiklerini belirtti. Bu anlayışla hazırlanan 2026 bütçesinin önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, “Petrol ve emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesi, ekonomimizi olumlu etkileyecek bir unsur.” dedi. Ayrıca, enflasyondaki küresel gerilemeye bağlı olarak ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz indirimine gitmesini Türkiye açısından olumlu bir fırsat olarak değerlendirdi. Yılmaz, dünyadaki ekonomik büyümenin tarihsel ortalamaların altında kaldığına ve ticaretin de bu olumsuz durumdan etkilendiğine vurgu yaptı.

ENFLASYONUN DÜŞÜRMESİ GEREKEN FAKTÖRLER

Dezenflasyon sürecinin başladığını aktaran Yılmaz, tarım sektöründe yaşanan olumsuz koşulların enflasyonu etkilediğini kaydetti. “Hem don hem de kuraklık yaşadık. Enflasyonu gıda fiyatları kanalıyla olumsuz etkiledi.” diyen Yılmaz, bu yıl tarımdaki kötü koşullar yaşanmasaydı, enflasyonun daha iyi olabileceğini vurguladı. Ayrıca, hizmet enflasyonundaki beklentilerin ve kiraların yukarı yönlü etkisinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 30’un altına düşmesini beklediklerini belirten Yılmaz, 2026 sonuna kadar enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmeyi, 2027’de ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Yapısal dönüşümlerin hızlanacağı bir yıl olmaya aday 2026’yı işaret etti.

EMEKLİ AYLIKLARINA YENİ DÜZENLEME

SSK ve memur emeklilerinin artışlarının kurala dayalı olduğunu belirten Yılmaz, ek bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığını ifade etti. Ancak asgari emekli aylığı ile ilgili yapılacak düzenlemenin sosyal destek mantığı çerçevesinde olduğunu sözlerine ekledi. “Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor.” diyen Yılmaz, nihai kararın Meclis’e ait olduğunu ifade etti. Emeklilerin yanında olma amacında olduklarını vurguladı.

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, seçim beyannamesinde yer alan vatandaşlık maaşı çalışmasına ilişkin olarak, “Bu sistem, istihdamı caydırıcı değil, çalışabilir aile fertlerini işgücü piyasasına yönlendiriyor.” şeklinde değerlendirme yaptı. Pilot uygulamaların yapılacağına dair bilgi veren Yılmaz, ekonomik algılar üzerindeki olumsuz yorumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

HAYAT PAHALILIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Yılmaz, Türkiye’nin büyüme dönemlerinin en sağlıklı olanlarının enflasyonun düşük olduğu yıllar olduğunun altını çizdi. “Enflasyonu düşürme çabamız çok kuvvetli.” ifadesini kullanan Yılmaz, kiraların toplum üzerinde yarattığı etkiye dikkat çekti. Kira ödeyenlerin büyük bir kesiminin etkilendiğini belirten Yılmaz, sosyal konut programlarıyla normalleşme sürecinin başlayacağına dair umut taşıdığını ifade etti.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE VENEZUELA

Yılmaz, uluslararası hukuktan ve küresel adaletten yana bir duruş sergilediklerini belirtirken, diplomatik ilişkilerin devamının önemini vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın liderliğine değinen Yılmaz, Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve onların taleplerinin karşılanmasına yönelik bir ortam sağlanmasını talep etti.