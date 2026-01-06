Cevdet Yılmaz Enflasyon Hedeflerini Açıkladı: 2026 ve 2027 Planları

cevdet-yilmaz-enflasyon-hedeflerini-acikladi-2026-ve-2027-planlari

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılık gösterdiklerini ve doğru bir yolda ilerlediklerini dile getirdi. Yılmaz, “2026 sonuna geldiğimizde enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2027’de ülkemizi tek haneye kavuşturmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELE STRATEJİSİ

NTV özel yayınında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, dünya genelindeki belirsizlikler ve risklerle birlikte gerçekçi bir perspektif benimsediklerini ifade etti. 2026 bütçelerini bu anlayışla şekillendirdiklerini belirten Yılmaz, “Petrol ve emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesi ekonomimizi olumlu etkileyecek bir unsur.” ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz indirimlerinin Türkiye için olumlu bir fırsat sunduğunu vurguladı.

ENFLASYONUN DURUMU

Yılmaz, global enflasyonun hala bir sorun işaret ettiğini ancak dezenflasyon sürecinin başladığını aktardı. Tarım sektöründe yaşanan olumsuz koşulların enflasyonu gıda fiyatları üzerinden etkilediğini belirten Yılmaz, “Tarımda bunu yaşamasak, bugün 20’li rakamlardan bahsediyor olacaktık.” dedi. Hizmet enflasyonunda yaşanan artışların altını çizen Yılmaz, özellikle kiralar ve eğitim gibi kalemlerin yukarı yönlü baskı kurduğunu ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI DÜZENLEMESİ

SSK ve memur emeklilerinin, belirli kurallara dayalı artışlarını aldığını belirten Yılmaz, asgari emekli düzenlemesinin sosyal destek anlayışına dayandığını belirtti. Bu düzenlemelerin enflasyon farkı göz önüne alınarak yapıldığını belirten Yılmaz, “En düşük aylığa ilişkin bu artışın kanunla yapılması gerekiyor.” dedi. Nihai kararın Meclis’te alınacağını vurguladı.

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI

Yılmaz, seçim beyannamelerinde yer alan vatandaşlık maaşı sisteminin, çalışabilir bireyleri işgücü piyasasına yönlendirerek kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Pilot uygulamaların bu yıl içinde yapılacağını açıklayarak, sosyal medyada oluşan karamsarlıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE

Türkiye’nin büyümesinin en sağlıklı olduğu dönemlerin enflasyonun düşük olduğu yıllar olduğunu belirten Yılmaz, enflasyonu düşürme çabalarının güçlü bir şekilde sürdüğünü de aktardı. “Kira tüm toplumumuzu yakından ilgilendiriyor.” diyen Yılmaz, sosyal konut programının devreye girmesiyle birlikte bu alanda bir normalleşme olacağını öngördü.

VENEZUELA’YA DESTEK

Yılmaz, uluslararası hukuktan ve küresel adaletten yana bir duruş sergilediklerini belirtti. Dış diplomasi çerçevesinde açık kanalların sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinin önemine dikkat çekerek, “Biz Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gümrüksüz Alışveriş Dönemi Resmi Olarak Sona Erdi

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişteki 30 Euro limiti kaldırıldı ve bu uygulama son buldu. Artık yurt dışı alışverişleri gümrük vergisine tabi olacak.
Gündem

Samsun’da Cinsel Taciz İddialarında 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı ve taciz iddiaları üzerine 4 kişi gözaltına alındı.
Gündem

BES’te Devlet Katkısı Oranı Yüzde 20’ye Düştü

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı oranı, %30'dan %20'ye indirildi. Bu değişiklik, emeklilik planlamalarında önemli bir etki yaratabilir.
Gündem

Osmaniye’de Hemzemin Geçitte Tren ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.
Gündem

Bafra’da Apartman Girişinde Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da apartman girişinde ölü halde bulunan kişinin, darp sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.