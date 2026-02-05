Galatasaray’dan Transfer Döneminin Son Saatlerine Bomba İmza

galatasaray-dan-transfer-doneminin-son-saatlerine-bomba-imza

Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna sürpriz bir isim daha ekledi.

SACHA BOEY GALATASARAY’A KATILDI

Eski oyuncusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı ekip tarafından yeniden kadroya dahil edildi. Bayer Münih ile anlaşmaya varan Galatasaray, futbolcunun kiralama işlemlerini gerçekleştirdi. Fransız futbolcu, İstanbul’a varış yaptı.

Alınan bilgilere göre, Sacha Boey’un sözleşmesinde 15 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonu yer alıyor. Bunun yanı sıra, Galatasaray, 500 bin euro tutarında bir kiralama bedeli ödeyecek. Boey, Ocak 2024’te 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olmuştu. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 maçta oynayan Boey, 1 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

