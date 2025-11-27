Cevdet Yılmaz Enflasyonun Düşüş Eğilimini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası’nın 62’nci kuruluş yılı etkinliğine katılım gösterdi. Burada gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ASO’ya olan selamlarını ve iyi dileklerini dile getirdi. Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, ekonomide korumacı tutumların güçlendiğine ve eski serbest ticaret ilkelerine dayalı düzenin zayıfladığını belirtirken, bu durumun belirsizlikleri artırdığına ve dünya ekonomik büyümesinin tarihsel ortalamalarının altında kaldığına dikkat çekti.

DÜNYADAN HER YIL 1,9 PUAN DAHA FAZLA BÜYÜDÜK

Yılmaz, dünyada yaşanan savaşların yanı sıra ekonomik savaşların da sürdüğünü ifade etti. Bunun akabinde, ABD, Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük ekonomik aktörlerin politikalarını dikkatle izleyerek Türkiye’nin bu süreçte doğru bir konumlandırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yılmaz şu değerlendirmelerde bulundu: “Son 22-23 yılda Türkiye ekonomisi, dünya ortalaması olan yüzde 3,5’in çok üzerinde, yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme gösterdi. Her yıl dünyadan 1,9 puan daha fazla büyüdük. Bu, önemli bir başarı ve bizi belli bir noktaya ulaştırdı. Bu yıl için ekonominin yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz.”

TÜRKİYE NOMİNAL DOLAR BAZINDA DÜNYANIN 16’INCI BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAK

Türkiye’nin satın alma gücüne göre 12’nci büyük ekonomi konumunda olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bu yıl IMF’nin tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye nominal dolar bazında dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi haline gelecek. Satın alma gücü paritesiyle ise 11’inci büyük ekonomi olacağız,” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İLK DEFA TARİHİNDE YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERDEN BİRİ HALİNE GELECEK

Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik büyümesine devam ettiğini belirterek, ülkeleri düşük, alt orta, üst orta ve yüksek gelirli olarak dört gruba ayırdıklarını ifade etti. “Son çeyrek asırda Türkiye, alt orta gelir grubundan üst orta gelire terfi etti. Bu yıl ise Türkiye, yüksek gelirli ülkelerden biri haline gelmeye hazırlanıyor. Bu durumu kalıcı hale getirmek önemlidir. Bu da sadece rakamsal büyümeyle geçiştirilemez; reformlarla beraber kurumsal dönüşümlere ihtiyacımız var,” dedi.

TÜRKİYE’Yİ YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNDE KALICI HALE GETİRECEĞİZ

Kötümser bir ekonomik hava içerisine girmenin riskli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, sosyal medyanın bu olumsuz havayı yaymakta etkili olduğunu ifade etti. “Sosyal medyada kaynağı belirsiz bilgilerin ekonomi hakkında tartışmalara yol açtığını görmekteyiz. Ancak gerçekçi analizler ve sorunların tespiti ile bunlara cevap veren bir ortam yaratmalıyız. Yüksek gelirli ülkeler liginde kalıcı hale gelmeyi hedefliyoruz,” dedi. Türkiye’nin pandemi sonrası dönemde dünya ekonomik büyüme ortalamalarından iki kat daha fazla büyüme gerçekleştirdiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, Ankara’nın önemli bir ekonomik merkez olduğuna işaret etti.

KREDİ NOTLARIMIZ ARTIYOR

Yılmaz, cari açığın düştüğünü ve dış borçlanma ihtiyacının azaldığını belirtti. “Bu yıl cari açığı 1,4 civarında bekliyoruz. Dış borçlanma ihtiyacımız düşerken, risk primimiz de büyük oranda azaldı. En son rakam 240 baz puan. İki yıl önce bu rakam 700’leri aşmıştı,” şeklinde açıklama yaptı.

ENFLASYON TEKRAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRMİŞ DURUMDA

Enflasyonun ekonomideki en önemli hedef olduğunu ifade eden Yılmaz, “Enflasyonda bütüncül bir yaklaşım izliyoruz. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 75’lere kadar çıkmıştı. Bu tarihten sonra dezenflasyon süreci devam ediyor ve enflasyon son olarak yüzde 32,9’a geriledi,” dedi. Yılmaz, Eylül ayındaki tarımsal hasadın durumu nedeniyle gıda fiyatlarının beklentilerin üstünde etkili olduğunu da ekledi.

GENEL FİNANSAL ORTAMI İYİLEŞTİRECEĞİZ

Genel finansal koşulların iyileşeceğini belirten Yılmaz, enflasyon düştükçe özel sektörün finansmana erişiminin kolaylaşacağını kaydetti. “Bu süreçte yeşil ve dijital dönüşüm gibi unsurlar, sanayi dönüşümünde önemli yer tutuyor. Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın konuşmasının ardından ödül töreniyle devam etti. Törende ASO Başkanı Ardıç, Yılmaz’a hediye takdim etti.